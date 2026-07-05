Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, devlet adına Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde yaş çay alımlarını yürütürken, ÇAY-KUR 2026 Doğu Karadeniz yaş çay kampanyasını 20 Mayıs’ta başlatmıştı. Kampanya öncesinde 2026 yılının ilk fiyat artışını 8 Nisan’da yüzde 10 olarak yapan ÇAY-KUR, 22 Mayıs Cuma günü ise ürünlerine yüzde 15 oranında bir zam daha uyguladı.

Yüzde 15 daha arttı

Kuru çay fiyatlarına bu yıl toplam yüzde 40 zam yapan ÇAY-KUR’da, 2026 yılı yaş çay alım fiyatı kilo başına 35 lira olarak açıklanmış, yaş çaya yapılan toplam artış ise yüzde 38’i bulmuştu. Sözcü’nün haberine göre, ÇAY-KUR’un yüzde 15 oranındaki yeni zamlı fiyatları 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Çay-Kur’un bu son zammı bakanlıkça da onaylandı.

2026 çay zamlarının detayları

Son zam oranı: Ortalama % 15 (6 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli).

2026 önceki zamlar: 8 Nisan'da %10 ve 22 Mayıs'ta %15 oranında iki artış daha yapılmıştı.

Kümülatif toplam artış: Yıl başından bu yana kuru çay fiyatları toplamda % 40 arttı.

Yaş çay alın fiyatı: Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım taban fiyatını kilogram başına 35 TL olarak açıklamıştı.