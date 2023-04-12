Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Karsan Otomotiv San. Tic. A.Ş. arasında otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Verdiği nitelikli eğitim ile Türkiye’nin en değerli meslek yüksekokulları arasındaki yerini sağlamlaştıran Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, yaptığı yatırımlar ve açtığı bölümlerle 2 yıldır otomotiv sektörü için de son derece önemli bir konuma geldi. TOGG Otomobil Fabrikası’nın Bursa’da faaliyete başlayacağı haberinin ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un yönlendirmesiyle bünyesinde Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Programı açan ve bu alanda onlarca nitelikli genci mezun eden Teknik Bilimler MYO, Karsan ile de son derece önemli bir protokolü hayata geçiriyor.

Teknik Bilimler MYO ve Karsan Otomotiv San. Tic. A.Ş., Elektrik ve Enerji Bölümü ile Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı’nı kapsayan iş yeri eğitimi konusunda anlaşmaya vardı. Hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Karsan Elektrik ve Elektronik Sistemler Müdürü Nurettin Özekmekçi imza attı.

Kazan-kazan anlayışı

Gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, görev süreleri içerisinde her kesimle ikili ilişkilerin geliştirilmesine gayret ettiklerini, ancak iş dünyası ve sanayicilere bu konuda ayrıca önem verdiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin en yoğun öğrenci nüfusuna sahip olduklarını belirten Kılavuz, gençlerin staj ve uygulama dersleri ile pratik bilgileri yerinde görmeleri açısından iş dünyası temsilcileriyle ilişkilerin çok daha iyi olması için özel bir önem verdiklerini aktardı. Karsan ile farklı alanları kapsayan birden fazla protokol imzaladıklarını açıklayan Kılavuz, “Öğrencimizin mezun olduğunda daha yetkin, daha yetişmiş bir profilin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Karsan da bu konuda bizlere kıymetli bir destek veriyor. Bu gerek üniversite gerek öğrenci gerekse de özel sektör temsilcileri için önem arz ediyor. Bursa bir otomotiv kenti. Bu alanda faaliyet gösteren çok büyük işletmeler var. Bizler de karşılıklı kazan-kazan anlayışı çerçevesinde bu firmalarla protokoller imzalıyoruz. Karsan ile bugün imzalayacağımız sözleşmenin de son derece faydalı sonuçları olacağına gönülden inanıyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Staj ve iş yeri uygulamaları öğrencilere önemli katkı sağlıyor

Karsan Elektrik ve Elektronik Sistemler Müdürü Nurettin Özekmekçi ise öğrencilerin fabrikalar bünyesinde geçirdikleri zamanın son derece önemli ve katkı sağlayıcı olduğuna işaret etti. Stajyerlerin bizzat işin içerisinde yer aldıklarını ve üretim sürecini birebir gözlemleme şansını elde ettiklerini vurgulayan Özekmekçi, “Öğrenciliğinde bu süreci yakından gözlemleyen gençler, mezun olduktan sonra iş hayatına atıldıklarında çok daha hızlı adapte olabiliyor. Çünkü sektörün içinden gelmiş ve nasıl davranılması gerektiğini biliyorlar. Bunun yanında yetkinliklerini kazanmış olmanın özgüveni ile geleceğe daha rahat bakabiliyorlar. Tüm bunları sahada gözlemliyoruz. Bu yüzden de okulumuza ve öğrencilerimize her zaman için destek olmaya hazırız. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

"Uygulamalı eğitimde özel bir noktaya geldik"

Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan da uygulamalı eğitim noktasında özel bir noktaya geldiklerinin altını çizdi. Sanayi bölgelerindeki çok sayıda firma ile iş birliği halinde olduklarını ve birçoğundan staj ve benzeri destekler aldıklarını kaydeden Karahan, “Öğrencimizin mutlaka eğitim süreci içerinde sanayide veya kurum ve kuruluşlar içerisinde pratik yapması gerektiğine inanıyoruz. Bunu yapan öğrencinin her anlamda geleceğe adapte olması çok daha kolaylaşıyor. Okulumuza destek veren Karsan yöneticilerine de katkıları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Protokol imza töreninde BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, akademisyenler ve Karsan yöneticileri de hazır bulundu.