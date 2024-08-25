Sosyal medyada "Kahramanmaraş Depremi'ni bilen adam" olarak tanınan Cenk Varol, bu kez Marmara Depremi hakkında tarih ve saat vererek yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Varol, kişisel hesabından 14 Aralık 2024'te saat 04.20'de, Bursa Gemlik merkezli 7.1 büyüklüğünde bir deprem olacağını iddia etti. Ancak, bu paylaşım kısa sürede yoğun eleştiriler aldı ve Varol, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depreminden önce uyardığımda bana hakaret ettiler, şimdi tekrar uyarıyorum. Büyük Marmara depreminin merkez üssü Bursa Gemlik olacak, büyüklüğü 7.1, saati 4.20 ve tarihi 14 Aralık 2024.”

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Cenk Varol, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine daha sonra bu paylaşımını sildi.