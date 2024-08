Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı, ilk kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapıldı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: "Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan tarihi Kabine Toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk. Savunma Sanayi İcra komitesinin 2024 yılı icra toplantısında kritik kararlar aldık. Çevik Kubbe projemizin detaylarını görüştük. Durmadan, dinlenmeden, engellere takılmadan koşturuyoruz. Milletimizin takdiriyle geldiğimiz Cumhurbaşkanlığı makamındaki 10. yılımızı muhteşem eserin açılışıyla idrak ettik. Çukurova Uluslarası Havalimanımız gurur verici bir eser oldu. Hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın olumlu etkilerini zamanla çok daha net göreceğiz."



"TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ YEŞİL VATAN ORDUSUNA SAHİBİZ"

"Küresel ısınmadan en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar ormanlarımızın alev kırmızına bürünmesine neden oluyor" diyen Erdoğan, "Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adımları attık. Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü Yeşil Vatan ordusuna sahibiz. Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı yükselttik. Vatan savunmasında destanlar yazanİHA'larımızı orman yangınlarının tespitinde kullanmaya başladık. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllümüz ile yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik. Orman yangınlarıyla etkin mücadele noktasında yapılması gereken ne varsa hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Muhalefetin çarpıtmalarına, iftira kampanyalarına maruz kalıyoruz. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarıyla mücadele ettik. 15-19 Ağustos tarihleri arasında tam 306 orman yangını çıktı. Bu yangınlara hem karadan hem havadan müdahale edildi. İlgili bakanlarımız sürekli sahadaydı. Ben de kendilerinden gidişat ile ilgili düzenli olarak bilgi aldım. Tüm birimlerimizle tam bir seferberlik ruhuyla yangınları söndürmek için çalıştık. Orman personelimiz canlarını tehlikeye atma pahasına günlerce mücadele ettiler. Burada bir üzüntümüzü de ifade etmek istiyorum. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Bunu daha önce Marmaris yangınında yaşadık. Aynı iftiraya geçen hafta da şahit olduk. Uçak ve helikoptere rağmen uçak yok dediler. Yangın başladıktan 5 dakika sonra ilk müdahale yapıldığı halde yangına müdahale edilmiyor dediler. Şunun altını çizerek tekrar belirtmek isterim; 81 vilayetimizin neresinde yangın çıkarsa çıksın devletimiz süratle organize olmakta ve yangına müdahale etmektedir. Burada asıl eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar. Bu tablo milletimizin de vicdanını yaralıyor. Ormanlar hepimizindir 85 milyonun ortak değeridir. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımızla telefon görüşmesi yaptım. Daha önceki afetlerde olduğu gibi devletimiz vatandaşın yanındadır" şeklinde konuştu.

"15 EYLÜL'E KADAR DİKKAT EDELİM"

Erdoğan, "Aliyev'e buradan en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İlham kardeşim yangın söndürme uçağını ülkemize göndererek yangınla mücadelemize güçlü destek verdi. Azerbaycanlı kardeşlerimizle her alanda güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Sayın Putin'e de yine aynı şekilde bize uçağı göndermek suretiyle bu iki uçakla biz yangın söndürme işlemini bitirdik. Sıcakların etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar dikkatli olmaya devam edelim. Yüzde 90'ı insan kaynaklı orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim. Anız yakma, piknik ateşi gibi hususlardan lütfen kaçınalım" diyerek sözlerini noktaladı