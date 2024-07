Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması bu yıl 2 bin 500, 5 bin ve 10 bin metre mesafede yüzüldü. 19-79 yaş aralığında 45 farklı kategoride yarışan yüzücüler sergiledikleri performans ile adeta nefesleri kestiler.

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü işbirliğiyle gerçekleşen yarışmaya 149 yüzücü katıldı. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması bu yıl 2 bin 500, 5 bin ve 10 bin metre mesafede yüzüldü. Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı’nın startıyla başlayan yarışmaya 19-79 yaş aralığında 45 farklı kategoride yarışan yüzücüler sergiledikleri performans ile adeta nefesleri kestiler. Oldukça çekişmeli geçen mücadelelere sahne olan Büyükçekmece Körfezi 6.Yüzme Yarışması sonunda dereceye giren yüzücülerin madalya ve ödülleri Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi tarafından takdim edildi.

“Büyükçekmece’yi su sporlarında da Türkiye’nin en önde gelen yeri haline getirmek için çaba sarf ediyoruz”

Yarışma hakkında bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu şunları söyledi; “Çok keyifli yarışma oldu her sene bu katılım daha da artıyor, her sene daha farklı branşları ekliyoruz. Bu mükemmel denize ve bu mükemmel körfeze sahip olan Büyükçekmece’yi su sporlarında da Türkiye’nin en önde gelen yeri haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun içinde bütün spor müdürlüğü kadromuza ve tabi ki belediye başkanımız Dr. Hasan Akgün’e şükranlarımızı sunuyoruz her şey büyük Büyükçekmece ailemiz için.”

“Çok keyif aldığımız bir yarışma oldu”

Yüzme yarışması sonrasında yüzücülerin bazıları duygularını şu şekilde ifade ettiler:

Naim Mısıroğlu: Ben bu sene Elhamdülillah birinci çıktım. Genel klasman 5 km, bu üçüncü senede ben kazandım. Hem 2021 hem 2023,2024 çok güzel parkur çok güzel yarış. Ben çok sevdim dalgalar bugün iyi dalgalar daha az geçen sene daha zordu bu sene çok güzel, hakem kontrolleri çok güzel herkese çok teşekkürler.”

Burcu Çapin: Arkadaşlarım 5.000 metrede 10.000 metrede yüzüyorlar ben bugün biraz kısa yüzdüm ama çok güzel bir sahil ben ilk defa geliyorum duymuştum ve arkadaşların ısrarıyla geldim çok da keyif aldım şimdi deniz çalkantılı olmaya başladı ama ilk girdiğimizde daha güzeldi.

Özen Sanem Dilek: “52 yaşındayım. Bu yarışma dördüncü katılışım. Büyükçekmece Belediyesi’nin ve Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü’nün düzenlemiş olduğu bu yarışı çok seviyoruz. Daha önce 5.000 metrede yüzmüştüm. Şimdi de 10.000’de zaten bu 10.000 yarışı da ilk kez düzenleniyor Büyükçekmece’de. Buna da o yüzden ilk kez katılıyorum. Hayal ettiğim bir yarıştı.”