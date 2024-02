Büyükçekmece Belediyesi, 350 dönümlük arazilerinde yetiştirilen arpa, fiğ ve yulaftan oluşan hayvan yemi balyalarını yem girdi maliyetlerinden olumsuz etkilenen hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere dağıttı.

Büyükçekmece Belediyesi, 350 dönümlük arazilerinde yetiştirilen arpa, fiğ ve yulaftan oluşan hayvan yemi balyalarını yem girdi maliyetlerinden olumsuz etkilenen hayvan yetiştiriciliği yapan Büyükçekmeceli çiftçilere dağıttı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tarımla uğraşan vatandaşların arazisinin toprağının ölçümünün, tahlilinin arazide ücretsiz olarak yapılarak vatandaşa farklı alanda da hizmet yapıldığını ifade etti.

‘’Çiftçimize destek olacak malzemeleri bilabedel çiftçimize dağıtmaya başladık’’

Büyükçekmeceli hayvan yetiştiricilerine 100 Ton Fiğ, Yulaf Balyası, arpa dağıtımı töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ilçedeki çiftçilere destek verilmeye devam edileceğini belirterek şunları söyledi: ‘’Büyükçekmece aynı zamanda bir tarım şehridir. 80 bin dönüm alanımızda tarım yapılıyor. Bugün arpa, yulaf, ayçiçeği tohumu ve gördüğünüz ot, saman, yulaf otu gibi çiftçimize destek olacak malzemeleri bilabedel çiftçimize dağıtmaya başladık. Aynı zamanda mazot desteğinde bulunuyoruz. Aynı zamanda çiftçimizin sigortasını ödüyoruz. Büyükçekmece’de bir ayrıcalık daha yapacağız. Çünkü Büyükçekmece benzersiz şehirdir. Biz de benzersiz şehir olarak yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz. Tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın geliri alabildiğine düştü. Artık traktörüne mazot koyamayacak kadar düştü. Artık kendini beslemeye çalışıyor. Biz de vatandaşın traktörüne mazot koymaya çalışıyoruz. Onun üreteceği, yetiştireceği arpa, yulaf, ayçiçeği ne varsa onun tohumunu vermeye çalışıyoruz. Hayvanlarıyla ilgili destek olmaya çalışıyoruz. Tarımla uğraşan vatandaşımızın arazisinin toprağının ölçümünü, tahlilini ücretsiz olarak arazide yaparak vatandaşa daha başka alanda böyle bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Büyükçekmece’de hatırı sayılır tarımla uğraşan insanımız var. İyi tarım yapamaya gayret ediyorlar. Biz de destek veriyoruz.’’

‘’Çiftçilerin ürünlerini sigortalaması ile ilgili sigorta faaliyeti oluşturacağız’’

Tarım alanında yeniliklere imza atan Büyükçekmece Belediyesi, ilçede hayvan yetiştiricilerine destek olmaya devam ediyor. Çiftçilerin ürünlerini sigortalaması ile ilgili sigorta faaliyeti oluşturulacağını ifade eden Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi ve Büyükçekmece Tarım Kooperatifi Başkanı Murat Erçağ şöyle konuştu: ‘’ Büyükçekmece Belediye’mizin hayvancılığı destekleme noktasında 100 ton fiğ, yulaf balyası, arpa desteğiyle alakalı bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hayvancılarımızın sorunlarını biliyoruz. Hayvancılarımızın nelerle boğuştuğunu, hangi maliyet girdilerinin çok ciddi zamlandığı noktasında Tarım Müdürlüğümüz yaklaşık 4 yıldır bu konuyla alakalı ciddi faaliyetlerde bulunmakta. Hayvancılıkla alakalı maliyetlerin yaklaşık yüzde 70’ini yem maliyetleri oluşturmakta. Elde edilen ürünlere aynı şekilde zam yapılamadığı için, süt aynı şekilde zamlanmadığı için hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız her geçen gün hayvanlarını satmak zorunda kalıyor. Bunların bakımı ve yemlenmesi noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bizler de sayın başkanımızın yönlendirmesiyle Büyükçekmece ilçemizde 350 bin dönümlük arazilerde yetiştirilen arpa, fiğ ve yulaftan oluşan hayvan yemi balyaları yem girdi maliyetlerinden olumsuz etkilenen hayvancılarımıza dağıtmak üzere bugün bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hayvancılığın karlı hale gelmesi gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi sizin emeklerinizin karşılığını almanız gerekiyor. Bunun için yapılması gereken tek nokta; artık bazı politikalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Her şeyi ithalata dayalı bir ekonomiyle yönetmemiz mümkün değildir. Çiftçilik ve hayvancılık ithalatla yönetilemez. Bizim topraklarımız zengin. İlçemizin toprakları zengin. Bu noktada Tarım Müdürlüğümüz hem hayvancılarımızla hem de çiftçilerimizle çok ciddi projeler geliştirmekte ve bu projeler dönem dönem sizlere aktarılmakta. Bunlarla ilgili faaliyetlerimiz sizlerle paylaşılmaktadır. İlçemizde 115 adet hayvancılıkla uğraşan vatandaşımız bulunmaktadır. Şu an içimizde 40 tane aktif hayvancılıkla uğraşan Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz ve Güzelce Mahallelerimizden hemşehrilerimiz aramızdadır. Bu işletmelerde toplam 6 bin 705 küçükbaş, 2 bin 890 da büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İlçe belediyesi olarak, Tarım Müdürlüğümüz olarak bu noktada Belediye Başkanı’mız Dr. Hasan Akgün’ün bize sunmuş olduğu fırsatlarla sizin maliyetlerinizi destekleme noktasında elimizden gelen faaliyetleri yapmaktayız. Hepinizin bildiği üzere çiftçilerimiz ürünlerini sigortalamakta ciddi problemler yaşamakta. Ürünler maalesef sigortalanamadığı için sel ve yağmur gibi durumlarda ürünleri garanti altına alamadığı için çiftçilerimiz bu noktada sıkıntı yaşamaktalar. Belediye başkanımızın yönlendirmesiyle biz ‘’TARSİM’’ adı verilen hepinizin çok iyi bildiği ürünlerin sigortalanmasıyla alakalı yüzde 50’sinin belediyemiz tarafından karşılanacağı bir sigorta faaliyeti oluşturacağız.’’