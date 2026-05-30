Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bu yıl 101. kez düzenlenen Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri çerçevesinde gerçekleştirilen at yarışları, vatandaşların yoğun ilgisiyle yapıldı.

Güreş organizasyonu öncesinde düzenlenen yarışlarda İngiliz ve Arap safkan atlar farklı kategorilerde mücadele etti. Yarışlar sonunda dereceye giren atlar ve jokeyler büyük alkış aldı.

Bin 800 metre Arap Atları (B Grubu) koşusunda Soykan Akay'ın sahibi olduğu Ekinox, jokeyi Işık Seğmen ile birinciliği elde etti. Cemalettin Erkene'nin Çıkbitir Kızım isimli atı ikinci ve Bahattin Yenioğlu'nun Aykız isimli atı ise üçüncü oldu. 2 bin metre İngiliz Atları (B Grubu) yarışında Akman Akay'ın sahibi olduğu İmparator Biediç, jokeyi Orhan Bozyel ile birinci sırada finişe ulaştı. Okan Alkan'ın Kuin Off Mizzen isimli atı ikinci, Ramazan Uzun'un Srakuza isimli atı ise üçüncü oldu. 2 bin metre Arap Atları (A Grubu) koşusunda Muhlis Gök'e ait Asuman Hanım isimli at, jokeyi Hasan Suyabakan ile birinci olurken, Necmettin Gönültaş'ın Dirlik isimli atı ikinci sırada yer aldı.

Günün son yarışlarından 2 bin 400 metre İngiliz Atları (A Grubu) koşusunda ise Günay Gönültaş'ın sahibi olduğu Mandacan, jokeyi Hasan Suyabakan ile ikinciliği, Mehmet Aktay'ın Star And Moon isimli atı jokeyi Orhan Bozyel ile birinci oldu.

Yarışların ardından dereceye giren at sahipleri ve jokeylere ödülleri takdim edildi. Büyükmandıra Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş katılırken, at yarışlarının tamamlanmasının ardından yağlı güreş müsabakalarına geçildi.

Büyükmandıra beldesinde geleneksel sporların yaşatıldığı organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.