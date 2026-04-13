Rüşvet iddiasıyla tutuklanan ve görevden el çektirilen Mustafa Bozbey’in yerine seçilen Şahin Biba, hizmetlerde aksama yaşanmaması adına kurmaylarıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Mustafa Bozbey döneminde tepeden tırnağa değiştirilen belediye yönetim kadrosu sıfırdan yeniden kurulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde daha önce başkanlık yapan Recep Altepe ve Alinur Aktaş döneminde Büyükşehir Belediyesi’nde görevini başarıyla yapan üst düzey isimlerle irtibat kuruldu.

Görevlendirmeler hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi yönetiminin dışında, Büyükşehir iştiraklerinde de hızlı bir değişim yaşanması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Biba’nın kendi ekibini ay sonuna kadar tamamlayacağı öngörülüyor.

Kadro yapılanmasında Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri, AK Partili İlçe Belediye Başkanları ve İlçe başkanlarının da destek oldukları öğrenildi.

SU İNDİRİMİ MÜJDESİ GELEBİLİR

Bir taraftan kadro yapılanması çalışmaları sürerken diğer yandan yeni başkanın Bursalıları sevindirecek bir müjde vermesi bekleniyor.

Mustafa Bozbey döneminde su fiyatlarının fahiş bir şekilde artması sonucu, kamuoyunca büyük eleştiriler olmuştu. AK Partili meclis üyeleri de bu tartışmaya katılmış ve Bozbey yönetimini sert bir dille eleştirilmişti.

Yeni Başkan Şahin Biba’nın ilk meclis toplantısında Bursalılara su indirimi yapılabileceği konuşuluyor.