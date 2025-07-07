Bursa Çölyakla Yaşam Derneği iş birliğiyle Merinos Parkı’nda düzenlenen etkinlik bu yıl 11. kez gerçekleştirildi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Us, Bursa Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay, dernek yöneticileri ve çok sayıda aile katıldı. Etkinlikte, Çağdaş Drama Derneği eğitmenleri tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi, çocuklar yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli vakit geçirdi. Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ekipleri de çocuklara yönelik el yıkama etkinliği düzenledi. Başkanvekili Sinan Nergiz, çölyak hastalarının glütensiz ürünlere daha kolay ulaşabilmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Yusuf Altay ise desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Etkinlik sonunda katılımcılara glütensiz aşure ve glütensiz dürüm ikram edildi.

Kaynak: Bülten