Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşırken, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü 26. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında Becao’nun kafa pasıyla Çağlar topu filelere gönderdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak takıma dahil olan 28 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde de bonservisi ile Fenerbahçe’ye imza atarken, takımın değişmez isimlerinden oldu.

Çağlar, bu sezon Süper Lig’de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta forma giydi.

Çağlar, Union Saint-Gilloise karşısında 90 dakika sahada kaldı.