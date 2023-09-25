Bilecik’in Bayırköy beldesinde düzenlenen okul çalıştayın da fikir alışverişi yapılarak öğrenciler ön planda tutuldu.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilk ve ortaokul müdürlüğü tarafından gerçekleşen okul çalıştayı programına katılım gösterdi. Programda 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okulların ve öğrencilerin çalışma programları, okul malzemeleri, disiplin konuları gibi temel konular görüşüldü. Fikir alış-verişleri yapılan çalıştay programında Başkan Yaman, belediye ve şahsı adına okulun, öğretmenlerin ve öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirtti. Okul müdürünün yaptığı bilgilendirmenin ardından çalıştay programı son buldu.