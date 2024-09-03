Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’nde temizlik görevlisi olarak çalışan şahıs hırsızlık yaptı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bandırma ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü binasında meydana geldi. İşkur’dan Toplum Yararına Proje Kapsamında işe alınan temizlik görevlisi O.Ö. (25) bir büroda bulunan 5 bin 500 lira parayı çaldı. Ardından izini kaybettirmek için güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalan hırsız, polis ekiplerinin 4 günlük sıkı çalışması ve takibi sonucunda tespit edildi. O.Ö çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.