Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol yenileme çalışmalarında vites yükseltildi. Başkan Vekili Biba'nın göreve geldiği 10 Nisan'dan bugüne kadar geçen süreçte ulaşım yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla 12 kat artıran Büyükşehir Belediyesi, Bursa genelindeki ulaşım ağını güçlendirmek için teyakkuza geçti.

10 kilometrelik sathi kaplama

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yeşilyurt, Hopandanişment, Köçekleri, Nalbat ve Okçular mahallelerinde yaklaşık 10 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yeşilyurt ile Hopandanişment arasındaki 3 kilometrelik yol, Hopandanişment mezarlık yolundaki 1,5 kilometrelik güzergâh, Hopandanişment ile Köçekler arasındaki 3 kilometrelik yol ve Nalbant ile Okçular arasındaki 2 kilometrelik hatta sathi kaplama uygulaması gerçekleştiriyor.

Muhtardan Büyükşehir'e teşekkür

Hopandanişment Mahalle Muhtarı Seyfettin Eken, mahallelerinin önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirterek yol çalışmalarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Veysel Altın da yolların daha kullanışlı hale geldiğini ve ulaşım konforunun arttığını ifade ederek çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.