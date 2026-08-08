Bulgaristan Bilimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü'nden Prof. Dr. Ivan Mladenov'un konuşmacı olduğu programın moderatörlüğünü Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı üstlendi.

5 başlık altında yürütülen seminer dizisinde, pragmatist felsefenin ve göstergebilimin kurucusu olarak bilinen Charles Peirce'in kuramsal yaklaşımı çerçevesinde metaforlar ele alınırken; dil, düşünce ve anlam üretimi arasındaki ilişki disiplinlerarası bir bakış açısıyla değerlendirildi. Katılımcılar, göstergebilim kuramının edebiyat incelemeleri başta olmak üzere farklı bilim alanlarındaki yansımalarına ilişkin kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.



Akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyan araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, çevrim içi katılım imkânıyla da eş zamanlı olarak canlı yayınlanarak farklı şehir ve ülkelerden araştırmacılar ile ilgililer tarafından takip edildi.

27-31 Temmuz tarihilerinde gerçekleştirilen seminer dizisi, kapanış ve değerlendirme oturumunun ardından konuşmacı Prof. Dr. Ivan Mladenov'a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Etkinliğin ardından Prof. Dr. Ivan Mladenov ve Prof. Dr. Mustafa Özsarı, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret ederek, programa sunduğu destek için teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu da konuklarına ziyaretleri ve gerçekleştirdikleri program için teşekkür etti.