Bir cami imamı, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bazı çevrelerin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Eminönü'nde bulunan bir caminin imamı, Filenin Sultanları'nı hedef aldı. Vaaz veren imam, "İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte" dedi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

İstanbul Eminönü'nde bulunan Elhaç Timurtaş Cami'de bir imamın Filenin Sultanları'nı hedef aldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda imamın voleybolcularımıza yönelik söylediği sözler tepki çekti.

"HARAMA ŞAK ŞAK YAPIYORSUN"

İmam, "Hani sporcusunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyordunuz. Böyle mi oluyor ahlak? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Filenin Sultanları... Bir de sultan oldu. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama şak şak yapıyorsun. Ooo ne güzel ya... Allah yasaklamış kardeşim. Spor yap, yapılır. Başörtülü futbolcuymuş... Futbolun batsın, başörtülü futbolcu mu olur ya" ifadelerini kullandı.