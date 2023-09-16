Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Az sonra Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine iştirak etmek üzere New York'a doğru yola çıkacağız. BM üyesi tüm ülkelerin temsil edildiği genel kurul görüşmelerine 150'den fazla ülkenin katılımı bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de ABD'de son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiğimiz olacak.

Genel kurul görüşmelerinin ilk gününde 19 Eylül salı günü Genel Kurula hitap edeceğim. Bu vesileyle uluslararası gündemdeki temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağız. Mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız.

Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Sadece son üç ayda rezervlerimizde 22 milyar dolarlık artış oldu. Merkez Bankası'nın bugün itibariyle toplam brüt rezerv 120 milyar doları aşmış bulunuyor."

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

Sayın Putin'in de dahil olduğu 4'lü görüşme teklifinde bulunduk. Henüz olumlu veya olumsuz bir dönüş olmadı.

F-16 SATIŞI VE İSVEÇ PKK GÖSTERİLERİ

Öncelikle İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasa hazırladıklarını söylüyorlar. Bu yetmez, bunu uygulamak gerekir. İsveç ne değişikliği yaparsa yapsın teröristleri koruma altına aldıklarını gösteriyorsa bize verilen sözler yerine getirilmiyor demektir. Böyle olursa benim parlamentom nasıl bir tavır takınır? Burada nasıl bir karar çıkar o parlamentomuzun takdiridir.

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN TÜRKİYE RAPORU

Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz.