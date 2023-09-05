Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 23 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Konacık’taki bir araç bakım servisinin personelini taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki 48 S 3568 plakalı midibüs, Atatürk Bulvarı’nda yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada midibüs içerisindeki 23 yolcu yaralandı.
Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı. Kazada bir yolcunun el parmağı koptu. Dakikalarca arandıktan sonra bulunan parmak, buz içerisine konularak hastaneye götürüldü. Yaralı ameliyata alındı. Kazaya karışan midibüs, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.
"Güvenlik kamerası kayıttaydı"
Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyreden midibüsün, kaza noktasından metrelerce önce sürücünün kontrolünden çıktığı görülüyor. Zikzak yaparak ilerleyen midibüs, yol kenarına yöneliyor. Ardından kaldırımdaki korkulukları devirip dere yatağına düşüyor. Kazadan sonra çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu görülüyor.