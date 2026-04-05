İddiaya göre 72 yaşındaki yatalak ve bakıma muhtaç kadın, öz kızı tarafından başka bir yakınının evinin önüne bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre F.Ö. (72), bir süredir bakımını üstlenen İnegöl'de yaşayan kızı tarafından Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan erkek evladının kayınbabasına ait evin önüne götürüldü. Yatalak durumda olduğu öğrenilen yaşlı kadın burada bırakılırken, kızının kadının fotoğraflarını çekip ağabeyine gönderdiği öne sürüldü.

İddiaya göre kadın, fotoğraflarla birlikte ağabeyine gönderdiği mesajda, “Buraya bıraktık, buradan alırsın. Kimseye bir şey söyleme” ifadelerini kullandı. Kapı önünde bırakılan yaşlı kadını gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

Olayın ardından yaşlı kadının yakınlarının harekete geçtiği öğrenilirken, yaşanan durum çevrede tepkiye neden oldu. Bakıma muhtaç bir annenin bu şekilde bırakıldığı iddiası, sosyal medyada da vicdanları sızlattı.