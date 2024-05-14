Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki’ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Zincirbozan önlerinde 10 metre uzunluğunda, içinde 2 kişi bulunan tekne makine arızası yaptı. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki’ye yanaştırıldı.
Kaynak: iha