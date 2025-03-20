Çanakkale Boğazı’ndan geçen geçen ‘M/T KHUDAYAR YUSIFZADE’ isimli ticari geminin kaptanı Azeri uyruklu S.B. (52) Nara önlerinde Güney-Kuzey yönlü seyir halinde iken saat 20.55 sıralarında kalp krizi şüphesi şikayetiyle tıbbi tahliye talebinde bulundu. Tıbbi tahliye talebi Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi. Saat 21.45’te UMKE sağlık personeli, Sahil Güvenlik ekipleriyle gemiye doğru hareket etti. Saat 22.30 sıralarında gemi kaptanı ‘TCSG-23’ Sahil Güvenlik Botu ve sağlık ekipleri tarafından sağ ve bilinci açık bir şekilde alındı. Saat 22.50 sıralarında Çanakkale Marina’daki Sahil Güvenlik iskelesine getirilen gemi kaptanı S.B. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen gemi kaptanı S.B. tedavi altına alındı.