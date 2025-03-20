Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Tarihçi-Yazar Mustafa Turan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Çanakkale Ruhu ve Milli Bilinç’ başlıklı bir konferans düzenledi. Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Kocaman, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Turan konferans sonunda katılımcılardan gelen soruları da cevapladı. Rektör Yardımcısı Türkay ise Turan’a teşekkür belgesi takdim etti.

Türk milletinin tarihini iyi tanımak zorunda olduğunu belirten Tarihçi-Yazar Mustafa Turan, "Tarihimize baktığımızda saymakla bitmeyecek zaferlere sahibiz. Ancak bunların içerisinde Çanakkale’nin yeri başa. Varlığımızı, vatanımızı ve hürriyetimizi orada kefensiz yatan şehitlerimize borçlu olduğumuzu öğrenmeli ve gelecek nesillerimize de öğretmeliyiz. Dünyada metrekareye 5 litre kanın aktığı ve 6 bin merminin düştüğü başka bir savaş bulunmuyor. 14 ay ve 14 gün devam eden bu savaşta düşman orduları ve donanmaları Çanakkale’yi geçemedi. Bunun temel nedeni ise milletimizin yüksek ruhu, imanı, azmi ve vatan sevgisiydi" ifadelerini kullandı.