Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Gelibolu’da orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personelle müdahale edildiğini duyurdu. Rüzgarın hızının düşmesi ve nem oranının artmasıyla çalışmaların olumlu ilerlediğini belirten Yumaklı, yangının yerleşim yerleri ve şehitliklere sıçramadığını, 6 köyün tedbiren boşaltıldığını açıkladı.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Tayfur ile Cumalı köyleri arasında orman dışı alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana yayılan yangına müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına karşı yoğun bir mücadele yürütüldüğünü bildirdi.

YOĞUN MÜDAHALE: 12 UÇAK, 18 HELİKOPTER, 343 KARA ARACI

Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve bin 300 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bakan Yumaklı, dün saatte 60 kilometre hıza ulaşan rüzgarın bugün daha düşük şiddetli seyrettiğini, nem oranının artmasıyla koşulların düne göre daha avantajlı olduğunu belirtirken, “Çalışmalar olumlu yönde ilerliyor” dedi.

YERLEŞİM YERLERİ VE ŞEHİTLİKLER GÜVENDE

Bakan Yumaklı, yangının şu ana kadar Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’ndaki şehitliklere sıçramadığını vurguladı.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1957056389261508954

Tedbir amaçlı Gelibolu’nun Karainebeyli ve Ilgardere köyleri ile Eceabat’ın Yolağzı, Kumköy, Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin boşaltıldığını duyuran Bakan Yumaklı, tahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirildiğini kaydetti.

Bakan Yumaklı, meteorolojik verilerin Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın etkili olduğunu gösterdiğini belirterek, “Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım,” uyarısında bulundu.