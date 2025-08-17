Ukrayna–Rusya savaşını bitirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu hedef doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesi toplam 3 saat sürerken görüşmede ilerleme kaydedildiği belirtilse de taraflar ateşkes konusunda anlaşamadı.

Trump, bugün sosyal medya hesabından, görüşme hakkında paylaşımlar yaptı.

"Rusya Konusunda Büyük Gelişmeler Var"

"Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın." ifadelerini kullanan Trump, diğer paylaşımlarında ABD medyasını hedef aldı.

Eski Başkan Joe Biden'ı Suçladı

Trump, bazı medya kuruluşlarının "sahte haberler" yaptığını ve kendisiyle ilgili haberlerde gerçeği çarpıttığını savunduğu paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşından eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "aptal savaşı" diye bahsetti.

ABD Başkanı Trump, "Alaska'da, Biden'ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşına ilişkin harika bir toplantı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

"Onlar Sahte Haberler"

Bir diğer paylaşımında Trump, "Anlaşmanın parçası olarak Rusya'nın Moskova'dan vazgeçmesini sağlasaydım sahte haberler ve ortakları radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata ve çok kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Bu yüzden onlar sahte haberler." ifadelerini kullanarak medyanın, "durdurduğu diğer çatışmalar hakkında" konuşması gerektiğini savundu.