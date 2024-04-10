Çanakkale’de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreni Vali İlhami Aktaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Deniz Polisevinde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin, İl Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, mesleki odaların temsilcileri, protokol üyeleri, Şehit Aileleri dernekleri, Gazi Dernekleri, aziz şehitlerin aileleri, kahraman gaziler ve aileleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programına iştirak eden bütün katılımcılar ile tek tek bayramlaşan Vali İlhami Aktaş, bayramlaşma programına katılanların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.