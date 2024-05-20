Yurtiçi Kargo, Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma tarafından gerçekleştirilen ’Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları’ araştırmasında kargo sektörünün birincisi oldu.

Türkiye’de markaların B2B alandaki performansını ölçümleyen ilk endeks olan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen B2B Excellence Awards’da bu yılın sonuçları belli oldu. Kuantum Araştırma tarafından 12 ilde 2 bin 900’den fazla işletmeyle görüşüldü ve en alınan cevaplara göre, ‘Türkiye’nin En İtibarlı İş Ortakları’ belirlendi. Gerçekleştirilen ödül töreninde birinciler ödüllerini alırken; kargo kategorisinde Türkiye’nin en itibarlı kargo şirketi Yurtiçi Kargo oldu.

Alınan ödül ile ilgili açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, “Şirket olarak, Marketing Türkiye ve Kuantum Araştırma tarafından Türkiye’nin en itibarlı iş ortağı seçilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu prestijli ödül, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızın ve sürekli iyileştirme çabalarımızın bir sonucudur. Öncelikle, bu ödülü almamıza katkı sağlayan değerli müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu ödül, onların güveni ve özverisi olmadan mümkün olamazdı” dedi.

“Aldığımız ödüller hizmet kalitemizin ispatıdır”

Canatan sözlerini şöyle sonlandırdı: “Şirket olarak misyonumuz, her zaman müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve onların ihtiyaçlarına en hızlı ve güvenilir şekilde cevap vermek olmuştur. Bu ödül de hizmet kalitemizin bir kanıtı olarak bize büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma hedefimiz doğrultusunda, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve sektörümüzde öncü olmaya devam edeceğiz.”