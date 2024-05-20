Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 38. hafta müsabakalarının programını açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de 38. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, son hafta karşılaşmaları 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalar ise pazar günü saat 19.00’da oynanacak.
Trendyol Süper Lig 38. ve son haftanın programı şöyle:
24 Mayıs Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor
25 Mayıs Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor
26 Mayıs Pazar
19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor