Kocaeli’de gerçekleştirilen "Aşk İle" konseri büyük beğeni topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Mevlana Vakfı ile ortaklaşa Türk Tasavvuf Müziği Konseri gerçekleştirdi. Serhat Sarpel yönetimindeki "Aşk İle" konserine vatandaşlar ilgi gösterdi. Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar’ın kalbi selim yolculuğundan bahsettiği konuşmasının ardından başlayan konserde, 25 kişiden oluşan UMV Tasavvuf Musiki Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziğinin en güzel eserlerini seslendirdi.

SDKM Büyük Sahne’de düzenlenen Serhat Sarpel yönetimindeki "Aşk İle" konseri kalplere dokundu. Yunus’tan Mevlana’ya en özel dizelerin seslendirildiği konserde salat-ı ümmiye ve tekbir de okundu. Konser boyunca ilahilere eşlik eden seyirciler, konser sonunda sahneye davet edildi.