Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Ezine ve Ayvacık ilçelerinde çalışmaların tamamlanması üzerine Çan ilçesindeki köylerde çalışmalar başlatıldı.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2025 yılı asfalt sezonu çerçevesinde il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Ezine ve Ayvacık ilçeleri köylerinde yapılan sıcak asfalt dökümleri tamamlandı. Dökümlerin tamamlanması üzerine Çan ilçesinde çalışmalar başlatıldı. Çan ilçesinde Ahlatlıburun köyü Etili arasında döküm çalışmaları başlatılmışken ardından Derenti Köyü yolunda sıcak asfalt dökümüne geçilecek.