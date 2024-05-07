Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri, hayvanlara ilk yardımın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili konferans düzenledi. Sosyal sorumluluk projesi olarak ders çerçevesinde gerçekleşen konferansa Veteriner Hekim Görkem Bakır ve Sigortacı Alparslan Burak Sütlaş konuşmacı olarak katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi çerçevesinde hayvan haklarına bilinç sağlamak amacıyla ’Patilere Umut’ isimli bir proje gerçekleştirdi. Projenin ilk ayağında Çanakkale Belediyesi Kedi Köyü’nde evleri boyayan öğrenciler, projeyi hayvanlara ilk yardım konferansı ile tamamladı. Çanakkale Kent konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Çanakkale Mor Pati Derneği üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinin katıldığı konferans sonunda, katılımcılara hayvan maması ile hayvanlarda ilk yardımın önemini anlatan anahtarlık ve kalem hediye edildi.

Havan sağlığı, hayvan hakları ve acil durumlarda neler yapılması gerektiğine ilişkin farkındalık oluşturmayı planlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri Cansu Azılı, Tuğba Sayı, Dilara Eslem Rahmet ve Sıla Tercan, Patilere Umut Sosyal Sorumluluk Projesi’ni hayata geçirdiler. Projede ilk olarak Çanakkale kedi köyündeki evleri boyayan öğrenciler, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası nikah salonunda düzenlenen konferansla projeyi tamamladı.

Hayvanlara ilk yardım uygulamalı anlatıldı

Konferansta ilk olarak Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Görkem Bakır, hayvanlarda acil durumlarda neler yapılması gerektiğini anlattı. Kaza anında hayvanlara nasıl müdahale edileceği ve nasıl sargı yapılacağını bir köpek oyuncağı üzerinde uygulamalı olarak gösteren Veteriner Hekim Bakır, bazı çiçek veya çikolataları yediklerinde zehirlenebilen hayvanlara, zehirlenme durumunda neler yapılması gerektiğini de aktardı.

Hayvanların yaralandığı kazalar da sigortaları çerçevesinde değerlendirildi

İlk yardımın yanı sıra hayvanların haklarıyla bilgi de verilen konferansta Metin Sigorta Sahibi Sigortacı Alparslan Burak Sütlaş, hayvanların sigorta şekillerine ilişkin bilgiler verdi. Evcil ve çiftlik hayvanlarının sigorta ile koruma altına alınabildiğini anlatan Alparslan Burak Sütlaş, trafik kazaları ve sonrasında neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini aktardı. Özellikle sokak hayvanlarının karıştığı kazalarda veterinere götürülen hayvanın tedavi masraflarının sigortalar tarafından karşılanması ile ilgili bilgiler de aktaran Sütlaş, sürücülere poliçelerinde hayvanların karıştığı kazaları karşılayıp karşılamadığı tavsiyesinde bulundu.

Konferans sonunda ders sorumlusu Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Onur Bayram tarafından, Veteriner Hekim Görkem Bakır ve Sigortacı Alparslan Burak Sütlaş’a teşekkür belgesi takdim edildi. Proje, konferansa katılanların günün anısına fotoğraf çektirmesi ile son buldu.