Kağıthane Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kolpa grubu konseri düzenlendi. Kolpa, en çok dinlenen şarkılarını Kağıthaneli gençler için söyledi.

Kağıthane Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde konser etkinliği düzenlendi. Kolpa grubunun sahne aldığı konser, Hasbahçe’deki etkinlik alanında yapıldı. Kolpa, en beğenilen şarkılarını Kağıthaneliler için söyledi. Konsere, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve birçok vatandaş katıldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Başkan Öztekin, Kolpa grubuna çiçek takdim etti.

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun”

Konser sırasında sahneye çıkan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gençlere seslenerek, “Sizleri tebrik ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Her birinize teşekkür ediyoruz. Kolpa’yı hep beraber alkışlayalım. Sizleri seviyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun. Eminim ki aranızda bu sene üniversite sınavına girecek olanlar, soruları cevaplayarak en güzel üniversiteyi kazanacak” dedi.