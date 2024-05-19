Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının 105'inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de coşkuyla kutlandı. Milli Mücadelenin 105'inci yılının kutlandığı bu yıl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları İnegöl’de Cuma günü gerçekleştirilen etkinliklerle başlamıştı. Kutlamalar 19 Mayıs Pazar sabahı düzenlenen resmi törenlerle devam etti.

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ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE ÇELENK SUNUMU

Sabah 09.30’da Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çelenginin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından sona erdi.

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SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ PROGRAMI GÖSTERİLERİYLE SÜSLEDİ

19 Mayıs Bayramı kutlamaları daha sonra İnegöl İlçe Kapalı Spor Salonunda İnegöl Spor Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Spor Lisesi Müdürü Şakir Furkan Baştürk ve İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar. Şiirlerle süslenen programda, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de öğrenciler tarafından okundu. Spor Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam eden törende, öğrencilerin sportif gösterileri ve şovları ise adeta nefesleri kesti. İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekibinin yöresel danslarıyla devam eden programı salonda bulunan öğrenciler ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

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SPOR YARIŞMALARINDA DERECEYE GİRENLERE KUPALARI VERİLDİ

Kutlama töreninin sonunda 19 Mayıs ve Gençlik konulu spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi. Kutlamalar, toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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Kaynak: Bülten