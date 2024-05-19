‘‘RAMS Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi’’ Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşti. Etkinlikte Sefo, Murda, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş gibi ünlü isimler performans sergiledi.

‘‘RAMS Müzik Festivali By Mr Dosso Dossi’’ adı altında gerçekleştirilen konser yüzbinleri bir araya getirdi. 100 metre uzunluğunda, 15 metre yükseklikte kurulan sahnede; havai fişek gösterisi ve lazer şovlarla katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan, Siyam ve Mustafa Baran sahne aldı.Tek parça halinde toplam bin 500 metre kare led ekran önünde sahne alan şarkıcılar, alanı dolduran yaklaşık 200 bin kişiye müzik ziyafeti sundu.

‘Mr. Dosso Dossi’ adıyla DJ setinin başına geçerek Türkiye’nin birçok yerinde açık hava konserleri düzenleyen Hikmet Eraslan bu kez İstanbul’da yüzbinleri bir araya getirdi. Hareketli parçaları dijital efektler, lazer ve havai fişeklerle sunan Eraslan, İstanbul’da uzunca süre konuşulacak bir performans gerçekleştirdi.

İstanbul dışından da katılımcıların olduğunu ifade eden Eraslan, ‘‘Amacımız Türkiye’yi insanlarımızı mutlu etmek ve ücretsiz olarak en iyisini sunabilmek. Müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. RAMS ve Dosso Dossi Holding ile bu faaliyeti gerçekleştirdik. Sanatın ve müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Türkiye’nin en büyük sahnesini kurduklarını ifade eden Eraslan, ‘‘Türkiye’nin en iyi sanatçıları sahne aldı. Yaptığımız bu faaliyetlerin tamamını sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. İnsanları mutlu edecek işlerle, iş adamı kimliğimizin aslında bu faaliyetlerde yarar sağlayabildiğini göstermek ve diğer insanların da motive olmalarını istedik. Umuyorum ki istedikleri etkinlikleri geçekleştirmek insanlar için motive edici olacaktır. İnşallah bu tarz etkinliklerin devamı sadece bizim aracılığımız ile değil başka iş adamları tarafından da gelir’’ diye konuştu.