Çanakkale’de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde, beyin kanaması teşhisiyle 1 Mayıs tarihinden bu yana tedavi altında olan 64 yaşındaki erkek hasta, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli koordinatörleri Uz Dr Azem Ülkü ve Hemşire Gönül Pınarcıoğlu’nun görüşmeleri neticesinde aile organ bağışı yapma kararı aldı. Yapılan koordinasyonla hastanın karaciğeri ve iki böbreği organ nakli bekleyen hastalara umut olacak.

Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü, "Merhum hastamızın ailesine, gösterdikleri bu örnek davranış için teşekkür ediyoruz. Bağışlanan organlar sayesinde üç hastamız yeniden yaşama tutunacak" dedi.

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ise yaptığı açıklamada, "Organ bağışı, yaşamı sona ermiş bir insanın başka hayatlara can vermesi demektir. Merhum hastamızın ailesi, aldıkları bu anlamlı kararla üç hastaya umut olmuştur. Kendilerine minnettarız. Organ bağışının yaygınlaşması için toplum olarak daha duyarlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.