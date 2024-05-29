Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Bahçeli köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’den Balıkesir’in Edremit ilçesine seyir halinde olan Bedri Öztürk idaresindeki 26 B 3289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yolcular Gülçin Öztürk, Haydar Akyurt ve Emine Akyurt yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Haydar Akyurt ve Emine Akyurt’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.