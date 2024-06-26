Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın Assos Antik Kenti'ne sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ise yangının ilk çıktığı yerde incelemelerde bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü yakınlarında makilik alanda alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgedeki Assos Antik Kenti'ne sıçrarken, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı havadan helikopter ve uçaklar karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli sevk edildi.



Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ise yangının ilk çıktığı yerde incelemelerde bulundu.