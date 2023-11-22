Sağlıklı yaşamak için bir çok bilgi veren Canan Karatay’dan bu seferde cevizli su tavsiyesi geldi. Cevizli su tüketiminin beyin için çok faydalı olduğundan bahsetti. Karatay’ın cevizli su ile ilgili açıklamaları haberimizde...

Düzenli olarak ceviz suyu tüketiminin sağlığa çok faydası olduğundan bahseden Canan Karatay bir çok kişinin ilgisini çekmeyi başardı. Karatay tüketilen cevizli suyun beyin için çok yararlı olduğunu söyledi. Beyindeki sinir sisteminde oluşan sorunlar sebebi ile önemli sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple Canan Karatay ceviz suyu tüketiminin bu problemleri önlediğini dile getirdi. Yapılan bilimsel araştırmaların ise Karatay’ın ceviz suyu ile ilgili paylaşımlarını destekliyor.

Karatay’dan cevizli su tarifi

Birçok kişinin ilgisini çeken cevizli su tavsiyesi ile ilgili Canan Karatay bilgiler verdi. Karatay 4 tane cevizin kabukları ve içinde bulunan yaprakları 1 kase su içinde 1 gün boyunca bekletilmesi gerektiğini ve aç karnına içilmesi gerektiğini öneriyor. Canan Karatay bu sayede günlük omega-3 ve E vitamini karşılanmış olacağını dile getirdi.