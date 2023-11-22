Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı olan Banu Parlak'ın sosyal medya hesapları üzerinden silah paylaşımı yapması üzerine İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Parlak, yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı.

Evinden ruhsatsız tabanca çıktı

Parlak’ın Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramalarda, 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca, silaha ait 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Banu Parlak Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Parlak'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"Kimseyi silaha özendirmiyorum"

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz."