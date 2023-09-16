Daha önce 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hüküm giyen ve açık cezaevinden izinli olarak çıkan Neşet Güneş'in (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım'ı (25) 47 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olay, Karatay ilçesinde meydana geldi. İkinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklanan Güneş, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. Olay, perşembe saat 22.00 sıralarında, Tatlıcak Mahallesi'nde gerçekleşti. Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefon mesajı nedeniyle tartıştı. Tartışma büyüdü ve Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladıktan sonra kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı Damla Dakım'a müdahale etti ancak Dakım, hastanede hayatını kaybetti.

Polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Güneş, ifadesinde Damla Dakım'ın başkasıyla mesajlaştığını gördüğünü ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü iddia etti. Damla Dakım'ın otopsisinde 47 bıçak darbesine rastlandı. Ayrıca daha önce şiddet gördüğü için polise başvurduğu da belirlendi. Konya'da yaşanan olayda Güneş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.