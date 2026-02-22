Avrupa savunma ekosisteminin en stratejik buluşma noktalarından biri olan ENFORCE TAC 2026, bu yıl 23-25 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak. Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen, dünyanın en prestijli iç güvenlik, kolluk kuvvetleri ve taktik ekipman fuarlarından biri olan etkinlik, kolluk kuvvetleri odaklı bir organizasyon olarak başlayıp zamanla askeri birimler ve özel operasyon güçlerinin yoğun ilgi gösterdiği stratejik bir platform haline geldi. Avrupa ana karasında giderek artan güvenlik tehditleri ve savunma harcamalarındaki yükseliş, fuarın önemini her geçen yıl artırıyor. Türk savunma sanayisinin dünya arenasındaki başarılı temsilcisi CANiK, etkinlikte bünyesindeki bağlı olduğu SYS Grup’un diğer şirketleri UNIROBOTICS ve AEI Systems ile birlikte, kıtanın değişen güvenlik mimarisine yanıt veren entegre çözümlerini sergileyecek. Dünyanın en büyük 12,799 milimetre ağır makineli tüfek üreticisi olan CANiK, bu alandaki üstün mühendislik gücünü ve geniş ürün gamını Avrupa sahnesine taşıyarak küresel liderliğini bir kez daha ortaya koyacak.



Dünyanın 12,799 mm ağır makineli tüfek alanındaki en geniş ürün ailesini oluşturan CANiK; M2 QCB modeliyle dakikada 650 atım hızında operasyonel güvenilirlik, M2F modeliyle dakikada 950 atım hızında yüksek ateş gücü ve M3 modeliyle dakikada 1.200 atım hızında uçan platformlar ile hava savunma görevleri için optimize edilmiş üstün performans sunuyor. Son dönemde katıldığı tüm fuarlarda büyük ilgi gören TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ve 30113 milimetre orta kalibre top VENOM LR entegrasyonu, ENFORCE TAC’te de en merak edilen çözümler arasında yer alıyor. Çok maksatlı(Multi Role) olarak en çok talep gören orta kalibre top olan VENOM LR fuarın en innovatif silahı olarak otoritelerden tam not aldı. UNIROBOTICS ve AEI Systems iş birliğiyle ortaya çıkan bu silah sistemi, düşük geri tepmeli yapısı ve entegre radar sistemiyle, özellikle asimetrik İHA (dron) tehditlerine karşı en yüksek performanslı ve maliyet etkin çözüm olarak konumlanıyor.



"Avrupa güvenlik mimarisine güçlü ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz"

SYS Grup-CANiK CEO’su Cahit Utku Aral, fuar değerlendirmesinde, Avrupa’da son dönemde ortaya çıkan güvenlik ihtiyaçlarını yakından takip edip bunlara en etkili çözümler oluşturduklarını söyledi. Grup bünyesindeki ileri mühendislik çözümlerinin bütünleşik kullanımı ve sahadaki geri dönüşlerle ortaya koydukları savunma sistemlerinin farklı coğrafyalarda yoğun talep gördüğünü vurgulayan Aral, "Avrupa’nın değişen askeri tehdit algısı ve artan savunma harcamaları doğrultusunda geliştirdiğimiz konseptlerin gördüğü yoğun ilgiden de son derece memnunuz. Özellikle NATO’nun doğu sınırında yer alan ülkelerden ciddi sipariş talepleri almaktayız. NATO’nun yüksek standartlarına üst seviyede cevap veren çözümlerimiz güvenle kullanılmakta. Muharebede kendini kanıtlamış sistemlerimizle, Avrupa güvenlik mimarisine güçlü ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.