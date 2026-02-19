Sanayinin merkezinde konumlanan GOSB Teknopark, BIGGOSB çatısı altında yürütülecek yeni programla girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya hazırlanıyor. Program kapsamında teknoloji odaklı iş fikirlerinin değerlendirilmesi, iş modellerinin olgunlaştırılması ve girişimlerin yatırımcıya hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yapılandırılmış mentorluk, eğitim, iş kliniği ve jüri değerlendirme aşamalarını başarıyla geçen girişimciler TÜBİTAK'a yönlendirilecek. TÜBİTAK'tan "mükemmeliyet mührü" alan girişimciler ise GOSB Teknopark Girişim Ofisi'nde şirket kurarak 1 milyon liraya varan sermaye desteğinden faydalanabilecek.





"Başarılı olan girişimciler yaklaşık 1 milyona yakın sermaye desteğiyle işlerini kuracaklar"

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 20 yıllık köklü bir teknopark olarak doğrudan sanayinin kalbinde yer aldıklarını ve bünyelerindeki 160'a yakın firmayla Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini belirtti. Artık ticarileşebilecek iş fikirlerini seçecekleri bir mekanizmaya kavuştuklarını vurgulayan Çemberci, "Artık ticarileşebilecek iş fikirlerini seçebileceğimiz bir mekanizmamız var. Birinci aşama kuruluşuz. Mühürlerini alacak firmalarımızı Ankara'ya TÜBİTAK seçimlerine göndereceğiz. Başarılı olan girişimciler yaklaşık 1 milyona yakın sermaye desteğiyle işlerini kuracaklar. Bugün baktığımızda Türkiye'nin en başarılı girişimcilerinin BİGG desteği alarak işlerini kurduklarını, unicorn olduklarını hatta dünyaya decacorn olarak çıktıklarını söyleyebiliriz. Gebze'den, bölgemizden, Kocaeli'den yeni iş fikirlerinin ticarileşeceği ve uluslararasılaşacağı bir yolculuğa birlikte başlıyoruz. Bunun heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.





"Biz TÜBİTAK'ın BİGG uygulayıcı kuruluşlarından biriyiz"

GOSB Teknopark Ar-Ge Müdürü Ergün Alver ise sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi vererek, "Biz TÜBİTAK'ın BİGG uygulayıcı kuruluşlarından biriyiz. TÜBİTAK'ta çağrı yayınlandıktan sonra biz de çağrımızı başlatacağız. Bu çağrı neticesinde girişimcilerimiz burada bir eğitim sürecine alınacak. Aynı zamanda mentorluklar gerçekleştireceğiz. Bir iş kliniğine tabi tutup ardından jüri yapacağız. TÜBİTAK'tan mükemmeliyet mührü alanların GOSB Teknopark Girişim Ofisi'nde ofisleri olacak. Burada şirket kurulumlarını gerçekleştirecekler ve şirket sahibi olacaklar" diye konuştu.





Üç aşamalı yapı

Öte yandan, BiGGOSB programının "hızlandırma", "tohum öncesi yatırım" ve "tohum yatırım" olmak üzere üç aşamadan oluştuğu; girişimcilerin yatırım hazırlığı, şirketleşme, prototip doğrulama ve uluslararası pazarlara açılım süreçlerinin destekleneceği bildirildi.