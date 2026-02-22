Esenyurt Belediyesi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gençlere özel iftar programı düzenledi. Programa Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve eşi Esin Aksoy'un yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda oruçlar hep birlikte açıldı. Belediyenin spor kursları, üniversite ve lise hazırlık kursları ile kütüphanelerinden faydalanan öğrenciler aynı sofrada buluştu.

'Gençlik projelerine özel önem veriyoruz'

Programda konuşan Başkan Vekili Can Aksoy, Ramazan ayının manevi atmosferinde gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençliğin toplumun en büyük gücü olduğunu vurguladı. Esenyurt'un 1 milyonu aşan nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının 30 yaş altı olduğunu belirten Aksoy, ilçede 254 bin 100 öğrencinin bulunduğunu ifade etti. Bu dinamik nüfusun daha nitelikli yetişmesi için göreve geldikleri günden bu yana gençlik projelerine özel önem verdiklerini söyledi.

Kütüphaneler yenilendi

Aksoy, gençlere yönelik yürütülen çalışmaları da paylaştı. Yaz ve kış spor kurslarıyla yılda 45 bin gencin sporla buluşturulduğunu belirten Aksoy, Ziya Gökalp, Necip Fazıl Kısakürek ve Cemil Meriç kütüphanelerinin modernize edilerek gençlerin hizmetine sunulduğunu aktardı. 24 saat açık 'uyumayan kütüphane' konseptiyle hizmet veren Cemil Meriç Kütüphanesi'nde Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ikramı yapılacağını kaydetti.

'10 bin öğrenciyi LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyoruz'

Kütüphanelerde ücretsiz çay, çorba ve sınırsız internet hizmeti sunulduğunu belirten Aksoy, Vatan Kitap Kafe'nin gençlerin sosyalleşmesi için açıldığını, 10 bin öğrencinin LGS ve YKS hazırlık kurslarında sınavlara hazırlandığını ifade etti. Özel bireylerin istihdam ve sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla Menekşe Engelsiz Kafe'nin hizmete açıldığını, Mescid-i Aksa Gençlik Merkezi'nin ilmi ve kültürel faaliyetlerle gençlere kapılarını araladığını söyledi.

Merkez Kapalı Yüzme Havuzu'nun yenilenerek yeniden hizmete açıldığını belirten Başkan Vekili Aksoy, Turgut Özal Stadyumu yanında yeni bir yüzme havuzu yapılacağının müjdesini verdi. Ayrıca yaklaşık 6 yıldır atıl durumda bulunan 800 öğrenci kapasiteli KYK kız yurdunun gençlerin kullanımına açılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devir sürecinin başlatıldığını açıkladı. Aksoy, konuşmasının sonunda gençlere, hayal kurmaktan, üretmekten ve çalışmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini belirterek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Gençlerden Başkan Vekili Aksoy'a teşekkür

Programa katılan gençler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılar, kütüphanelerde yapılan yenilemelerin ve gençlik projelerinin eğitim hayatlarına önemli katkı sunduğunu ifade ederek Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Saliha Erdim Esenyurtlularla buluştu

Ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programının ardından aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim, Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırında Esenyurtlularla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Erdim, aile olmak ve çocuk yetiştirmek üzerine gerçekleştirdiği sohbetle vatandaşlara önemli bilgiler aktardı. Program öncesinde çocuklara yönelik masal anlatımı etkinliği düzenlenirken, Ramazan akşamı manevi atmosferiyle dikkat çekti.