Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda yer alan oyun gruplarında bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocukların daha kullanışlı ve daha güvenli parklarda vakit geçirmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yapılan saha taramasından sonra hasarlı veya değiştirilmesi gereken oyun gruplarına yerinde müdahale gerçekleştirerek, hem oyun gruplarının daha kullanışlı kalmasını sağlıyor hem de Çayırovalı çocukların daha güvenli ortamlarda, olası kazalardan uzak bir şekilde vakit geçirmesine ortam sağlıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma kapsamında bir parkın oyun grubunda yeni parça montajı gerçekleştirirken, diğer parkın deforme olan kaydırağını revize etti. Ekipler, kendilerine gelen talep ve şikayetler doğrultusunda çalışmaya ve ilçe genelinde oyun gruplarını yenilemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Çayırovalı çocukların ve gençlerin güvenliği için tüm parklara güvenlik kamerası yerleştiren Çayırova Belediyesi, oyun gruplarını da revize ederek, çocuklar için daha sağlıklı ve konforlu alanlar üretiyor.