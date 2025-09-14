Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Fuat B. (58) yönetimindeki 44 ACB 538 plakalı hafif ticari araç, aniden şerit değiştirince yanında seyreden sürücü Mahmut D.(18) yönetimindeki 16 NIZ 75 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK