Geçtiğimiz yıl başlayan tanışıklık, kısa sürede dostluktan öteye geçti. Aylar süren iletişimleri boyunca genç kız, Camilo’ya hem Türk kültürünü hem de İslam dinini anlattı. Camilo Bilal Camacho, yaptığı araştırmalar ve aldığı bilgiler sonucunda Müslüman olmaya karar verdi.



İslamiyet’i kabul eden Camilo, bu önemli adımın ardından Beyza’ya evlenme teklifinde bulundu. Teklifi mutlulukla kabul eden genç kız, ailesinin de desteğiyle evlilik hazırlıklarına başladı.

Çift, önce imam nikahıyla birlikteliklerini dini açıdan resmileştirdi. Ardından resmi nikah kıyıldı ve büyük gün için hazırlıklar tamamlandı. 12 Eylül Cumartesi günü İnegöl’deki bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine giren çift, davetlilerden yoğun ilgi gördü. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, genç çiftin nikahını kıydı. Damat Camilo Bilal, eşini klarnetle "Ah İstanbul" parçasını da çalarak etkiledi.

İki kültürün buluştuğu gecede renkli görüntüler ortaya çıktı. Davetliler çiftin mutluluğuna alkışlarla eşlik ederken, aileler de duygusal anlar yaşadı.

Gelin Beyza Köseoğlu, evlilik sonrası yaptığı kısa açıklamada “Camilo ile yollarımız sosyal medya sayesinde kesişti. Farklı kıtalardan gelmiş olmamıza rağmen aynı değerlerde buluştuk. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Camilo Bilal Camacho ise “Benim adım Kamilo Bilal, Kolombiyalıyım. 25 yaşındayım. Çok heyecan var şimdi. Klarneti biz okuldan öğreniyoruz. Ben lojistik sektöründe uluslararası ticarette çalışıyorum.Türkiye'de kalacağım." dedi.

Gelinin Babası Naci Köseoğlu, "Öncelikle Rabbim İslam ile şereflendirdiği için Kolombiya'dan Ümmeti Muhammet'e rabbim bir fert, kendi dinine bir ümmet ve kulluğuna kabul ettiği için çok sevinçliyim. Bilal'i tanıdıktan sonra daha memnun oldum çünkü hakikaten kendisine özgüveni, şahsiyeti oturmuş, islamı özümsemiş ve Türkiye'de yaşayarak huzurlu islami bir yuva kuracağına inandığım için ayrı bir sevinçliyim." dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise “Tanıdığıma, tanıştığımıza çok mutlu oldum. İnşallah dostluğumuz baki olsun. Allah hayırlı eylesin." dedi.