Çekmeköy'de sağanak yağış sebebiyle kontrolden çıkan ambulansın bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ambulans şöförü yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy mevki Şile istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 34 EH 1441 plakalı ambulans, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Ambulans, çarpamanın şiddetiyle devrildi. Kaza nedeniyle şoför yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan ambulans şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Şile istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen ambulans ise çekici yardımıyla kaldırıldı.