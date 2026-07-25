FÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu ve ekibi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünü ince film kaplayıcı cihazı, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde bilimsel çalışmalarda kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 2 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından cihazın elektronik kartları tamamen yerli imkanlarla tasarlandı. Kartların üretimiyle birlikte cihazın tüm fonksiyonlarını çalıştıran gömülü yazılımlar geliştirilerek sisteme entegre edildi. Toplamda yaklaşık 3 yıl süren bir çalışmanın ardından tamamlanan cihaz, tescilli bir marka haline geldi. Hem ince hem de kalın film üretimine imkan tanıyan ve farklı akademik disiplinlerde kullanılabilen yüksek teknoloji ürünü cihaz, Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

Cihazın geliştirilme süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Yapmış olduğumuz cihazımızın ismi Dip Coater yani ince film kaplayıcı cihaz. Bu cihazla ince film veya kalın film üretebilirsiniz ve bunları farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Cihazın üretimi yaklaşık 2 yıl sürdü. 2 yıllık bir Ar-Ge süresinden sonra biz cihazın ilk elektronik kartlarını kendi yerli ve milli imkanlarımızla ürettik. Cihazın elektronik kartını kendimiz üretmekteyiz. Ürettikten sonra bunun fonksiyonları için yeni yazılımlar yazdık. Yine kendi imkanlarımızla gömülü bir yazılım yazdık ve bu karta gömdük. Daha sonra bunun bütün fonksiyonlarını tanımladık. Tanımladıktan sonra cihaz yaklaşık olarak 3 yıl süren çalışmanın ardından üretimi tamamlanmış oldu. Daha sonra bu ticari bir marka aldı ve şu anda biz bunu farklı üniversitelerde satmaktayız. Hem yurt içinde hem yurt dışında farklı ülkelere de gönderdik. Yüksek teknoloji ürünü olarak nitelendiriliyor ve bu yüksek teknoloji ürünler bilimsel çalışmalarda kullanıldığında ve makalelerde yayınlandığında artık Türkiye’nin ismini herkes duyuyor. Dolayısıyla Türkiye yüksek teknoloji üreten bir ülke olmuş oluyor. Yerli ve milli imkanlarla biz bu cihazı ülkemizde ürettik ve sunmaktayız" dedi.