İstanbul Nişantaşı'nda bir binanın duvarında çökme meydana geldi. Sesleri duyan mahalle sakinleri deprem olduğunu zannederken, zabıta ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Olay, Şişli Nişantaşı Mahallesi Halaskargazi Caddesi Kuyumcu İrfan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 3. katında saat 17.00 sıralarında daha önce yıkılan bir binanın bitişiğinde bulunan başka bir binanın duvarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken duvarın parçaları, yan tarafta bulunan boş arsaya düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri itfaiye ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina çevresinde inceleme yaparak, olayla ilgili tutanak tuttu.

Dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi

Duvarı çöken dairenin 97 yaşındaki bir kadına ait olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayın yaşandığı sokaktaki bir işletmede çalışan Ceylan Ceylan, 'Bir anda yağmur yağdığı zaman şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Demirler bizim odaya da zarar verdi. Büyük bir korkuydu, çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama duvarı çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu. Ama diğer kattaki insanların hepsi 'deprem oldu' diye aşağıya indi. Sorumlular dediler ki, 'Burayı yaptıracağız' ama 3-4 aydır hiç kimse ortalıkta yok. Birçok kişi mağdur' diye konuştu.