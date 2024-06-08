Çekmeköy’de bir apartmanın dış cephesinde çalışma yapan işçiler, binanın altında bulunan tekel bayisine saldırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Çekmeköy İlçesi, Madenler Mahallesi, Palandöken Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde bir apartmanın dış cephesinde çalışma yapıldığı sırada, işçiler tarafından kurulan iskeleler tekel bayisinin önünü kapatınca bayi sahibi ile işçiler arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Binada çalışan işçiler birleşerek tekel bayisine demirlerle, taşlarla, sopalarla saldırdı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. Yine çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekipleri olay yerinde çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı. O anlar ise çevredeki vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.