Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in 2024 yerel seçimlerinden önce sözü olan bir proje daha hayata geçiyor. Başkan Çerkez, Çekmeköylü üreticilerinden alınacak fındıkların ilçedeki ilkokullarda dağıtılacağının müjdesini verdi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 31 Mart yerel seçimlerinden önce, seçim kampanyası sırasında verdiği sözü yerine getirdi. Çekmeköy’de oturan Ordulu ve Giresunlu vatandaşların fındıklarını alıp, ilçede eğitim gören öğrencilerin beslenme çantalarına koyacaklarını belirten Başkan Çerkez, “Giresun’da fındık bahçelerini gezip, gerekli bağlantıları yaptık. İlçemizde oturan komşularımızın fındıklarını almak için girişimlere başladık. Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 10 ton fındık üreticiden alınarak çocukların beslenme çantalarında yerini alacak. Çekmeköy’ün, Türkiye’nin geleceği çocuklarımız için ne yapsak az. Seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirdik” diye konuştu.

10 ton fındık dağıtılacak

Mart 2024 yerel seçimlerinde vatandaşlara verdiği sözleri birbir hayata geçiren Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, bir projeyi daha hayata geçiriyor. Çekmeköy’de ikamet eden ve memleketinde de fındık üreticiliği yapan Çekmeköylülerden temin edilecek fındıklar, ilçedeki 22 ilkokulda yaklaşık 14 bin öğrenciye ulaşacak. Proje hayata geçtiğinde hem ilçedeki fındık üreticilerine hem de ilkokul öğrencilerine destek sağlanacak. Vatandaşlar tarafından beğeni toplayan ve ilk etapta yaklaşık 10 ton fındık dağıtılacak proje, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk aylarında hayata geçecek.

Başkan Çerkez, üreticileri ziyaret etti

Okullarda fındık dağıtımı projesi öncesinde Karadeniz’de üretim bölgesini de ziyaret eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çekmeköy’de yaşayan Ordu ve Giresunlu hemşehrilerimin fındıklarını alıp, öğrencilerimizin beslenme çantasına koyacağım sözünü vermiştim. Hafta sonu Giresun ve Ordulu hemşehrilerimle görüşmeler yaptık. Kelkit Vadisi ve Giresun’un bazı ilçeleri ile Ordu’lu hemşehrilerimle görüşüp, incelemelerde bulundum. Allah’a şükür, bir seçim vaadimizi daha hayata geçireceğiz. Tasarımlarımızı yaptık, fındıkların toplanmasıyla birlikte paketleme işlemlerine başlayacağız. Okula giden ilkokul öğrencilerimizin çantasında Orhan amcalarının onlar için temin edeceği fındıklar olacak. Dedikodulara değil işimize bakıyoruz. Bizim sözümüz senet, şiarımız hizmettir. Güler yüzlü Çekmeköy için, halkın belediyesi daima halkın hizmetinde olacak. Sizleri çok seviyorum. Afiyet olsun çocuklar” dedi.