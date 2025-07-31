Zonguldak’ta önceki gün kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Erdal Küçük, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi’ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küçük’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi karayoluyla memleketi Giresun’un Eynesil ilçesine getirilen Erdal Küçük için İshaklı Köyü Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Küçük, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine oğlu Cem Küçük’ün yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temur, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Eynesil Kaymakam Vekili Dr. Muhammed Lütfi Kotan, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük, Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve jandarma yetkilileri, iş insanları, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.